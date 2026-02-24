Mosca si avvicina a un’auto della polizia e si fa esplodere | morto un agente Il Cremlino | Attacco suicida

Un attentatore si è avvicinato a un’auto della polizia e si è fatto esplodere, causando la morte di un agente e ferendo altri due. La deflagrazione si è verificata alla stazione ferroviaria di Savólovskij, a Mosca. Le autorità hanno confermato che si tratta di un attacco suicida. La scena si è svolta davanti a numerosi passanti, lasciando dietro di sé un clima di tensione in città. La polizia sta ancora indagando sui dettagli dell’incidente.

Un agente di polizia è stato ucciso e altri due sono rimasti feriti in un’esplosione alla stazione ferroviaria di Sav?lovskij, a Mosca. Il ministero dell’Interno russo ha spiegato che l’attentatore è morto sul posto, come confermato dall’analisi delle telecamere di sorveglianza. Il Comitato investigativo ha aperto un fascicolo e si è messo subito al lavoro per chiarire la dinamica di quanto accaduto. La pista dell’attacco suicida. Secondo Svetlana Petrenko, portavoce del Comitato investigativo, si tratta di un attacco suicida. «È stato appurato – ha spiegato la portavoce, citata dall’agenzia Tass – che nelle prime ore di oggi un uomo si è avvicinato a tre agenti in servizio vicino alla stazione ferroviaria di Savyolovsky e si è fatto saltare in aria. 🔗 Leggi su Open.online

