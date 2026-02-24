Mosca | Londra e Parigi vogliono dare la bomba atomica a Kiev

Mosca accusa Londra e Parigi di voler nascondere il trasferimento di armi nucleari a Kiev, sostenendo che cercano di far passare questa operazione come un semplice sviluppo ucraino. Secondo fonti russe, i governi occidentali stanno inviando segretamente materiali nucleari e strumenti di supporto, cercando di evitare reazioni internazionali. Questa dinamica alimenta le tensioni tra Mosca e i paesi europei, creando un clima di incertezza sulla gestione delle forniture militari.

La Russia non ha ancora raggiunto tutti i suoi obiettivi bellici in Ucraina e continuerà a combattere fino a quando questo avverrà. Ad annunciarlo è stato oggi, 24 febbraio, il Cremlino, nel quarto anniversario dell'inizio della guerra provocata dall'invasione ordinata da Vladimir Putin. "Gli obiettivi non sono ancora stati completamente conseguiti, motivo per cui l'operazione militare continua", ha dichiarato il portavoce Dmitry Peskov. Intanto arriva l'allarme del Servizio di intelligence estero russa (Svr): "La Gran Bretagna e la Francia si stanno preparando ad armare l'Ucraina con una bomba nucleare".