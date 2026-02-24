Mosca bomba vicino alla stazione | muore poliziotto e altri due rimangono feriti

Un'esplosione vicino a una stazione ferroviaria di Mosca ha causato la morte di un poliziotto e il ferimento di altri due agenti. La causa dell’attacco sembra essere un ordigno improvvisato piazzato nell’area affollata. Testimoni riferiscono di aver sentito un forte boato e visto fumo uscire dall’edificio. La polizia sta indagando per identificare i responsabili e comprendere i motivi dell’attacco. La zona è stata subito isolata dalle forze dell’ordine.

Un agente di polizia è morto e altri due sono rimasti feriti dopo che un ordigno esplosivo è fatto esplodere vicino a una delle stazioni ferroviarie di Mosca lunedì. Lo ha riferito il comitato investigativo russo. Secondo la commissione, un’auto della polizia stradale è stata presa di mira da uno sconosciuto, anch’egli morto vicino alla scena. Sui canali Telegram russi sono circolati video che mostrano i primi minuti dopo l’esplosione. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Esplode bomba in stazione, muore poliziotto. Il boato nella notteUn’esplosione nella stazione ferroviaria alle prime ore del mattino ha causato la morte di un poliziotto e il ferimento di un collega.

Un agente di polizia è stato ucciso dall’esplosione di una bomba in una stazione di MoscaNella notte tra lunedì e martedì una persona ha fatto esplodere una bomba vicino a un’auto della polizia davanti alla stazione Savyolovsky, nel nord di Mosca. L’esplosione ha ucciso un agente di poliz ... ilpost.it

Bomba esplode in stazione: ucciso un agenteNotte di terrore a Mosca: esplode bomba stazione Mosca vicino a uno snodo ferroviario. Un agente ucciso, città sotto controllo e caccia al responsabile dopo l’attacco improvviso e violento notturno. notizie.it

