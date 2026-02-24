Morto l’attore Robert Carradine

Robert Carradine, noto attore statunitense, si è tolto la vita a 71 anni dopo aver battuto una lunga battaglia contro il disturbo bipolare. La sua morte è stata confermata da fonti vicine alla famiglia, che hanno spiegato come i problemi di salute mentale avessero pesato negli ultimi anni. Carradine era famoso per ruoli in serie televisive e film, lasciando un segno nel mondo dello spettacolo. La notizia ha suscitato grande tristezza tra i fan e colleghi.

È morto l’attore statunitense Robert Carradine. Aveva 71 anni e da due decenni combatteva con il disturbo bipolare: si sarebbe tolto la vita. A dare l’annuncio è stata la famiglia, con una nota affidata a Deadline: «In un mondo che può sembrare così buio, Bobby è sempre stato un faro di luce per tutti coloro che lo circondavano. Siamo addolorati per la perdita di questa splendida anima e vogliamo rendere omaggio alla coraggiosa lotta di Bobby contro la sua battaglia. Speriamo che il suo percorso possa illuminare la nostra vita e incoraggiarci ad affrontare lo stigma sulla malattia mentale». In Lizzie McGuire era il papà del personaggio interpretato da Hilary Duff. 🔗 Leggi su Lettera43.it

