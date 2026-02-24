Morto El Mencho se ne fa un altro Messico in fiamme

Le forze speciali hanno catturato Rubén Oseguera Cervantes, noto come El Mencho, leader del cartello Jalisco Nueva Generación, a causa di una operazione coordinata in un quartiere di Guadalajara. La sua presenza in quella zona ha alimentato tensioni e scontri tra gruppi rivali. La detenzione di El Mencho rappresenta un colpo significativo per il narcotraffico locale. La lotta tra le fazioni continua a infiammare le strade del Messico.

© Cms.ilmanifesto.it - Morto El Mencho, se ne fa un altro. Messico in fiamme

Messico Attacchi in più stati con decine di morti dopo l’uccisione del capo del cartello Jalisco Nueva Generación. Il nodo della successione Messico Attacchi in più stati con decine di morti dopo l’uccisione del capo del cartello Jalisco Nueva Generación. Il nodo della successione Rubén Oseguera Cervantes, noto come El Mencho, capo del cartello messicano Jalisco Nueva Generación (Cjng), è stato rintracciato domenica dalle forze speciali dell’Esercito, della Guardia nazionale e della Forza aerea in una casa rurale nei pressi di Tapalpa. Lì, è stato ucciso durante un violento scontro armato con i sicari del cartello. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it Messico in fiamme: 26 morti dopo l’eliminazione di El MenchoEl Mencho, leader del Cartello Jalisco, è stato eliminato, scatenando violenti scontri armati. Messico in fiamme dopo la morte di El Mencho: 26 vittimeL’uccisione di El Mencho ha scatenato una violenta reazione nel Messico, provocando almeno 26 vittime tra civili e forze dell’ordine. Approfondimenti, notizie e discussioni Argomenti: Freddato El Mencho, il boss più ricercato. Messico in fiamme: scontri narcos-esercito; Messico: caos dopo l'uccisione il signore della droga di Jalisco. Ucciso anche il suo braccio destro; Messico: partite della Liga MX rinviate dopo l’uccisione del boss dei narcos. E arriva il Mondiale; Messico, guerriglia urbana dopo l'uccisione di Nemesio Oseguera Cervante: almeno 26 morti. L’esperto: L’arresto del boss El Mencho non fermerà la droga in MessicoFederico Varese (Università di Oxford): «I cartelli controllano una larga fetta dell’economia locale. Cocaina, ma anche frutta. Radicati nel territorio, ... ilsecoloxix.it El Mencho è morto: il boss del CJNG ucciso in un blitz militare, il Messico teme la guerra dei cartelliNemesio Rubén Oseguera Cervantes, leader del Cartello di Jalisco Nuova Generazione, è stato ucciso il 22 febbraio 2026 in un’operazione dell’esercito. Dopo la sua morte, incendi, blocchi stradali e at ... giornalelavoce.it “El Mencho” è morto e anche il Messico, investito dalla rabbiosa reazione dei suoi banditi, non se la passa troppo bene. Nemesio Ruben Oseguera Cervantes, in arte criminale: “El Mencho”, 60 anni, era il narcotrafficante più ricercato al mondo. Il meno appari - facebook.com facebook MESSICO & "NUVOLE"!! Messico nel caos, esercito uccide El Mencho: narcos attaccano dopo la morte del boss. Nemesio Oseguera era ricercato anche negli Usa, su di lui taglia di 15 milioni di dollari... Alle 20 puntata (extralarge) di #blob... x.com