Morto dipendente dell' Università i colleghi | Ti ricorderemo per la disponibilità e lo spirito di collaborazione

La morte di Pietro D'Amico, dipendente dell’Università di Palermo, deriva da una grave malattia che ha colpito inaspettatamente. I colleghi ricordano la sua disponibilità e il suo spirito di collaborazione quotidiano, specialmente nel supporto ai studenti e alla gestione dei materiali nelle biblioteche del Polo di Scienze di base e applicate. La sua scomparsa lascia un vuoto tra chi lavorava al suo fianco e ha condiviso con lui momenti di impegno e dedizione.

Il cordoglio per la scomparsa di Pietro D'Amico, dipendente dell'Ateneo in servizio nelle biblioteche del Polo di Scienze di base e applicate Lutto per l’Università degli Studi di Palermo. È morto Pietro D'Amico, dipendente dell'Ateneo in servizio presso le biblioteche del Polo di Scienze di base e applicate. “L'Università - dicono dagli uffici di viale delle Scienze - esprime il più sentito cordoglio per la sua scomparsa”. PalermoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Agostina e la quaterna al Lotto da 40 miliardi di lire nel 2001: "Fu un sogno, oggi mi fa paura chi gioca tutto il giorno" 🔗 Leggi su Palermotoday.it Andrea Curti è morto in un incidente in via Caduti di Marcinelle, gli amici: "Ti ricorderemo"Andrea Curti, un appassionato tifoso dell’Inter, ha perso la vita in un incidente avvenuto in via Caduti di Marcinelle a Milano, a causa di una collisione tra due auto. I colleghi lo trovano morto sul camion: tragedia nel piazzale dell'aziendaQuesta mattina nel piazzale di un'azienda a Castenedolo, i colleghi hanno trovato il corpo senza vita di un camionista. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Morto dipendente dell'Università, i colleghi: Ti ricorderemo per la disponibilità e lo spirito di collaborazione; Cade durante lo smart working, vince la causa: per il giudice è infortunio sul lavoro; Lucca, 50enne trovato morto in casa: probabile intossicazione da monossido di carbonio; Francia: 23enne muore dopo un'aggressione a Lione, Macron invita alla calma. Morto Alesse, ex rettore dell'Università dell'AquilaLutto nel mondo accademico e nella città dell'Aquila: è morto per un improvviso malore l'ex rettore dell'Università, Edoardo Alesse, 67 anni, originario di Leonessa, nel reatino, ma aquilano di ... ansa.it Morto per un infarto Edoardo Alesse, ex rettore Università dell'AquilaÈ morto d'infarto Edoardo Alesse, ex rettore dell'Università dell'Aquila da una settimana. Da quanto si apprende, si è trattato di un decesso improvviso che ha sconvolto la comunità accademica che ... tg24.sky.it E' stato trovato morto nella sua abitazione, ucciso forse dal monossido di carbonio. La vittima è un uomo di 50 anni, di San Michele di Moriano, in provincia di Lucca. A dare l'allarme il titolare della ditta, preoccupato perché il dipendente, che viveva da solo, no - facebook.com facebook