Morto bimbo cardiopaticoMessina indaga

Il decesso di un bambino di tre anni, affetto da problemi cardiaci, è avvenuto a causa di complicazioni durante il ricovero in ospedale. La procura ha iscritto nel registro degli indagati 15 persone, tra medici e personale sanitario, che si occupavano del piccolo. La famiglia chiede chiarimenti su quanto accaduto e ha presentato una denuncia. Le indagini mirano a capire se ci siano responsabilità nella gestione clinica del paziente.

13.25 Sono 15 gli indagati per la morte di un bambino di 3 anni ricoverato in Cardiochirurgia pediatrica dell'ospedale di Taormina. Indaga la Procura di Messina che ha disposto l'autopsia. Il piccolo è deceduto lo scorso 17 febbraio dopo un intervento al cuore e 10 mesi di ricovero. Ad aprile 2025 in ospedale a Catania, poi Taormina. Da chiarire se il decesso sia riconducibile al fatto che il bambino soffrisse di una grave patologia e alle complicanze sorte successivamente, oppure se ci siano stati eventuali errori o ritardi.