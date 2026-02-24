Morto a 71 anni l’attore Robert Carradine star di ‘Lizzie McGuire’

Robert Carradine, noto attore di 71 anni, si è tolto la vita, probabilmente a causa di problemi di depressione. La sua morte ha scosso il mondo dello spettacolo, specialmente tra i fan di ‘Lizzie McGuire’ e delle sue interpretazioni in ‘La rivincita dei Nerds’. Carradine aveva una carriera lunga e ricca di ruoli memorabili, che hanno lasciato un segno nel cinema e in televisione. La notizia ha suscitato grande commozione tra colleghi e appassionati.

Mondo del cinema in lutto per la morte all’età di 71 anni di Robert Carradine. L’attore, che era noto soprattutto per i suoi ruoli in ‘ The Long Riders’, ‘La rivincita dei Nerds’ (nel ruolo di Lewis) e ‘Lizzie McGuire’, si sarebbe tolto la vita. A rendere noto il decesso è stata la famiglia attraverso una dichiarazione al sito americano Deadline: “È con profonda tristezza che dobbiamo annunciare la scomparsa del nostro amato padre, nonno, zio e fratello Robert Carradine. In un mondo che può sembrare così buio, Bobby è sempre stato un faro di luce per tutti coloro che lo circondavano”. La malattia mentale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Spettacolo Robert Carradine morto a 71 anni, la famiglia: «Venti anni di lotta contro il disturbo bipolare»L'attore statunitense, volto iconico della commedia anni Ottanta e della serie «Lizzie McGuire», si è tolto la vita dopo una lunga battaglia contro il disturbo bipolare. bluewin.ch

