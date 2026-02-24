Morto a 71 anni l' attore Robert Carradine il ' papà' di Lizzie McGuire

Robert Carradine, noto per il ruolo di padre di Lizzie McGuire, è morto a 71 anni a causa di problemi di salute. La sua carriera televisiva si è consolidata negli anni 2000, quando interpretava il personaggio che ha reso celebre la serie Disney. Carradine ha lasciato un segno nel pubblico con la sua interpretazione autentica e spontanea. La notizia ha suscitato commozione tra fan e colleghi del mondo dello spettacolo. La sua scomparsa rappresenta una perdita per il settore televisivo.

Roma, 24 feb.(Adnkronos) - Addio a Robert Carradine, il papà televisivo di Hilary Duff nella serie 'Lizzie McGuire', andata in onda nei primi anni 2000 su Disney Channel. L'attore è morto all'età di 71 anni: si sarebbe tolto la vita. Da vent'anni combatteva con il disturbo bipolare. A darne l'annuncio è stata la famiglia con una nota affidata a 'Deadline': "È con profonda tristezza che dobbiamo annunciare la morte del nostro amato padre, nonno, zio e fratello Robert Carradine. In un mondo che può sembrare così buio, Bobby è sempre stato un faro di luce per tutti coloro che lo circondavano. Siamo addolorati per la perdita di questa splendida anima e vogliamo rendere omaggio alla coraggiosa lotta di Bobby contro la sua battaglia, durata quasi vent'anni, contro il disturbo bipolare. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Robert Carradine, morto a 71 anni l'attore di Lizzie McGuire e La rivincita dei NerdsRobert Carradine, noto per aver interpretato ruoli nelle serie TV e nei film comici, si è tolto la vita a 71 anni a causa di problemi di salute mentale che lo affliggevano da anni.

È morto Robert Carradine, l’attore di Lizzie McGuire si è suicidato: “Soffriva di disturbo bipolare”La morte di Robert Carradine, noto per il ruolo di Sam in Lizzie McGuire, si è verificata a causa di un grave malessere legato a una diagnosi di disturbo bipolare.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Robert Carradine, morto a 71 anni l'attore di Lizzie McGuire e La rivincita dei Nerds; Colpito da un tronco e scaraventato in un canale, il dramma nel bosco: è morto Giacomo Casagrande, aveva 71 anni; Reggio Emilia, morto a 71 anni l’imprenditore Gianni Vezzani. VIDEO; Robert Carradine, morto a 71 anni il papà di Lizzie McGuire: Combatteva da vent'anni con la malattia mentale. Non è una vergogna.

Robert Carradine, morto a 71 anni il papà di Lizzie McGuire: «Combatteva da vent'anni con la malattia mentale. Non è una vergogna»Il mondo del cinema piange la scomparsa di Robert Carradine, volto iconico della commedia anni '80 e pilastro di una delle dinastie ... msn.com

Robert Carradine, morto a 71 anni l'attore di Lizzie McGuire e La rivincita dei NerdsMembro della prestigiosa dinastia cinematografica dei Carradine, l'attore morto il 23 febbraio 2026 si sarebbe suicidato per via dei problemi di salute mentale di cui soffriva da tempo. movieplayer.it

101 anni fa nasceva ROBERT ALTMAN (Kansas City, Missouri, USA, 20 febbraio 1925 - Los Angeles, California, USA, 20 novembre 2006). Robert Altman è stato uno dei più influenti registi americani degli anni Settanta, anche se la sua lunghissima carriera si - facebook.com facebook