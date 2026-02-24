Morte Domenico non c' è stato alcun espianto del cuore | Il dipartimento Salute di Bolzano | Criticità operative nel team di Napoli

Domenico è morto a causa di problemi riscontrati durante l’intervento chirurgico, secondo il dipartimento Salute di Bolzano, che precisa:

Durante l'intervento di espianto del cuore donato da un bambino altoatesino di 4 anni e destinato al piccolo Domenico, "sono emerse significative criticità operative a carico del team di prelievo di Napoli". È quanto emerge da una relazione inviata il 18 febbraio scorso dal dipartimento di Prevenzione sanitaria e Salute della Provincia autonoma di Bolzano al ministero della Salute. In particolare, le contestazioni mosse riguardano la procedura chirurgica seguita, la dotazione tecnica incompleta (con insufficiente materiale refrigerante) e un'incertezza in merito alla gestione dell'anticoagulazione (eparina). 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Morte Domenico, "non c'è stato alcun espianto del cuore" | Il dipartimento Salute di Bolzano: "Criticità nel team di Napoli"Il dipartimento Salute di Bolzano ha chiarito che nella morte di Domenico non si è verificato alcun espianto del cuore, dopo aver esaminato la relazione inviata al ministero.

Morte Domenico, il dipartimento Salute di Bolzano: "Criticità operative nel team di Napoli durante l'espianto del cuore"Domenico è morto a causa di problemi riscontrati durante l’espianto del cuore a Napoli, secondo quanto riportato dal dipartimento Salute di Bolzano.

