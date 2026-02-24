Morte Domenico l' ospedale Monaldi di Napoli sotto assedio | pioggia di insulti e disdette

La morte di Domenico ha scatenato una vera aggressione online contro l’ospedale Monaldi di Napoli, a causa di un fallimento nelle comunicazioni con i familiari. Le critiche e le minacce sono aumentate rapidamente, portando alla disattivazione dei commenti sui social dell’ospedale. La tensione tra il personale sanitario e il pubblico si fa intensa, con molti che chiedono risposte chiare e rispettose. La situazione continua a degenerare in un clima di forte pressione.

Dopo la morte - avvenuta il 21 febbraio scorso - del piccolo Domenico, il bambino di due anni deceduto in seguito a un trapianto di cuore non riuscito effettuato all'ospedale Monaldi di Napoli, il nosocomio campano sta affrontando una pioggia di disdette e minacce. Le prime da parte di pazienti in attesa di essere operati - o da parte di genitori di piccoli degenti che stanno aspettando di essere sottoposti a un intervento -, le seconde da parte di coloro che hanno preso a cuore la vicenda del figlio di Patrizia Mercolino a cui è stato impiantato un cuore bruciato dalle temperature del ghiaccio secco utilizzato per il trasporto da Bolzano al capoluogo campano. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Morte Domenico, i Nas all’ospedale Monaldi: c’è un provvedimento di sequestroI Nas hanno sequestrato le apparecchiature all’ospedale Monaldi dopo la morte di Domenico, un bambino di due anni e mezzo.

Morte del piccolo Domenico: i Nas tornano all'ospedale MonaldiI Carabinieri del Nas indagano sull’incidente che ha causato la morte del piccolo Domenico, avvenuta ieri all’ospedale Monaldi.

Temi più discussi: Morte del piccolo Domenico a Napoli. P. Tortorella (cappellano Monaldi): È morto tra le lacrime dei genitori e dei medici, la testimonianza della madre è un seme di speranza; Il piccolo Domenico e quel cuore 'bruciato', le tappe della vicenda e le indagini; La morte di Domenico, gli indagati passano a sette. La madre chiede giustizia; Morte di Domenico, l’accusa è omicidio colposo: Danni al cuore già in fase di espianto.

Monaldi sotto assedio dopo la morte del piccolo Domenico: minacce e pioggia di disdetteDopo la morte del piccolo Domenico, l’ospedale Monaldi di Napoli è bersaglio di minacce e disdette. Social bloccati e tensione nei reparti. internapoli.it

Monaldi, dopo la morte di Domenico medici subissati di minacce di morte. E arrivano le disdette: «Non voglio più operarmi, non mi fido»Napoli, dopo il decesso del bimbo per il trapianto con un cuore «bruciato» l'ospedale disattiva i commenti sui social. La dottoressa di Nefrologia: «Abbiamo paura» ... msn.com

