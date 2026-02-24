Morte di Andrea De Mattei | doppio presidio davanti al tribunale in aula i video dei soccorsi

Per la morte di Andrea De Mattei, il processo si è aperto questa mattina dopo che i video dei soccorsi sono stati mostrati in aula. Andrea, quattordicenne, è deceduto il 16 gennaio 2023 durante una gita in canoa sul fiume Entella. Presidi di protesta si sono radunati davanti al tribunale, chiedendo giustizia per la giovane vittima. La vicenda ha suscitato grande attenzione e ha portato alla luce dubbi sulla sicurezza delle escursioni.

Davanti al palazzo di giustizia il comitato che chiede giustizia per la morte del quattordicenne, e un altro in solidarietà ai vigili del fuoco a processo È entrato nel vivo questa mattina il processo per la morte di Andrea De Mattei, il quattordicenne che perse la vita il 16 gennaio 2023 durante un’escursione in canoa sul fiume Entella. In aula sono stati ascoltati i primi testimoni ed è stata disposta la proiezione dei video dei soccorsi, passaggi centrali per ricostruire quanto accadde quel pomeriggio. A processo ci sono sei vigili del fuoco e due istruttori. Nella stessa vicenda, i due medici per i quali la Procura aveva chiesto il rinvio a giudizio sono stati prosciolti dalla giudice Angela Maria Nutini. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Correggio, doppio presidio davanti al macello di FosdondoOggi a Correggio si sono svolti due presidi davanti al macello “Zerbini e Ragazzi” per esprimere il proprio dissenso nei confronti della macellazione degli equini.

Bloccarono i tir del marmo, attivisti al rito abbreviato. Presidio davanti al tribunaleCarrara, 13 febbraio 2026 – Sono stati ammessi al rito abbreviato i quattro attivisti di Ultima generazione, tra cui Guido Viero di Lido di Camaiore e Michele Giuli da Reggio Emilia, che nel giugno 2022 bloccarono i tir del marmo a Bonascola, incatenandosi per protestare contro le attività estrattive.

Morte di Andrea Demattei, doppio presidio in tribunale: in aula i video della tragediaLa mamma: Aspetto verità e giustizia, ma sono fiduciosa. Cento pompieri in presidio silenzioso: Poteva esserci chiunque di noi ... genova24.it

Morte di Andrea De Mattei, inizia il processo per i pompieri e gli istruttoriProsciolti, invece, i due medici del Istituto Giannina Gaslini. La prossima udienza è stata fissata per il 24 febbraio ... lavocedigenova.it

A Fanpage.it la genetista Marina Baldi, consulente di Andrea Sempio: “Con un nuovo orario della morte cambierebbe tutto” - facebook.com facebook