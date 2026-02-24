Morte David Rossi nuova perizia esclude suicidio | Lesioni al volto non compatibili con caduta c' è stata una lite nel suo ufficio

La morte di David Rossi si è verificata a causa di una lite avvenuta nel suo ufficio, poiché le lesioni al volto rilevate non sono compatibili con una caduta. La nuova perizia medico-legale smentisce l’ipotesi del suicidio, evidenziando segni di aggressione. Sono stati analizzati dettagliatamente i danni fisici e le testimonianze raccolte, lasciando aperti nuovi interrogativi sulla dinamica dell’incidente. La vicenda rimane sotto esame, mentre le autorità continuano le verifiche.

