Morgan | Tenco è troppo intimo lascio il palco a Chiello

Morgan ha deciso di non esibirsi a Sanremo a causa di un problema tecnico. Il musicista brianzolo, noto come Marco Castoldi, ha annunciato che il suo contributo sarà solo di supporto musicale e non come protagonista sul palco. La scelta deriva da una riflessione personale sul fatto che Tenco rappresenta un mondo troppo intimo per lui. La sua assenza si farà sentire durante le serate del festival.

Morgan rinuncia alla sua esibizione a Sanremo: Il mio contributo sarà tecnico Il cantautore brianzolo Marco Castoldi, in arte Morgan, non salirà sul palco del Festival di Sanremo, che inizia oggi, 24 febbraio, e si concluderà il 28. La decisione, annunciata dall’artista sui social, riguarda la serata delle cover prevista per il 27 febbraio, durante la quale avrebbe dovuto esibirsi con Chiello. Il motivo? Un rispetto profondo per il brano scelto, Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco, che Morgan ritiene troppo intimo per essere interpretato da più voci. Il Festival di Sanremo, uno degli eventi musicali più attesi dell’anno, si apre oggi con un’assenza inattesa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Sanremo 2026, Chiello omaggia Luigi Tenco in duetto con MorganQuesta sera al Festival di Sanremo 2026, Chiello e Morgan si sono uniti sul palco per un omaggio a Luigi Tenco.

Morgan a Copparo in “Piano Solo”: il concerto preludio alla sua esibizione a Sanremo con Chiello e l’omaggio a Tenco.Questa sera il Teatro De Micheli di Copparo si riempirà di musica con Morgan.

