Monviso guarda al futuro | Gianni Fattori passa il testimone a Marco Pistolesi

Gianni Fattori ha lasciato il suo ruolo di allenatore dopo la retrocessione in Serie A2, causata dai risultati sfavorevoli della squadra. Fattori ha guidato il Monviso Volley negli ultimi anni, ma ora il club punta a una nuova direzione con Marco Pistolesi. La società ha annunciato ufficialmente il cambio alla guida tecnica, sperando di rilanciare il team e tornare presto in categorie superiori. La nuova stagione si avvicina rapidamente, e il club prepara le sue strategie.

A poche ore dalla immediata retrocessione in Serie A2, il Monviso Volley definisce la strada da percorrere per tornare a competere ai massimi livelli. L’ufficializzazione dell’incarico di direttore generale a Marco Pistolesi segna l’avvio di una profonda ridefinizione della gestione sportiva e societaria, con l’obiettivo di accelerare il ritorno in A1 e di stabilizzarlo nel tempo. Marco Pistolesi, storico protagonista del Piemonte Volley, celebre anche come Bre Banca Lannutti Cuneo, assume da oggi il coordinamento di tutte le aree del club. L’obiettivo è definire un nuovo assetto operativo in grado di affrontare la prossima stagione di Serie A2 con strumenti concreti e una visione a medio termine, mirata al ritorno nel massimo campionato nel minor tempo possibile. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

"Radici, comunità e futuro", Forza Italia parte da Pellaro e guarda al futuro di Reggio CalabriaIeri a Pellaro si è tenuto un incontro di Forza Italia che ha coinvolto i cittadini.

Al Teatro Europa, Benvenuti a Casa Morandi con Marco e Marianna, figli di GianniAl Teatro Europa proseguono gli appuntamenti con la stagione di prosa del Teatro D’Annunzio.

Argomenti correlati

Al Monviso di Cuneo successo per il secondo appuntamento della Scuola per Genitori di Confartigianato Imprese [VIDEO]; Il nostro obiettivo è trasformare questa caduta in un’opportunità, il pensiero della retrocessa Monviso; Il progetto C.A.S.A. per promuovere la cultura dell’affido e dell'adozione.

Banca Territori del Monviso guarda al futuro dei giovaniRafforzare il dialogo tra la banca e le nuove generazioni, promuovendo la partecipazione attiva, la formazione e lo sviluppo di progetti a beneficio del territorio: è l'obiettivo di 'Next', la Young ... ansa.it