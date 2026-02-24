Monaco cattolico invia foto audaci a Caldey Island | il CPS lo assolve definendole spirituali

Un monaco cattolico ha inviato foto audaci a Caldey Island, un gesto che ha suscitato molte discussioni nel Regno Unito. La causa risiede nelle sue scelte di comunicazione, considerate inappropriate da alcuni ma giudicate “spirituali” dal CPS. La vicenda si è sviluppata tra il rispetto per la spiritualità e le reazioni della comunità locale, che chiede chiarezza su questa singolare vicenda. La questione rimane aperta tra fede e libertà personale.

La vicenda di Caldey Island che fa discutere il Regno Unito. Caldey Island, Pembrokeshire: un piccolo lembo di terra sacra dove la preghiera dei monaci trappisti si mescola al turismo religioso. Qui, Fratel Titus Keet, 77 anni, si è trovato al centro di una controversia che ha fatto sollevare più di un sopracciglio. Keet, monaco cattolico residente sull’isola da 22 anni, ha ammesso di avere 200 fotografie che lo ritraggono nudo su una spiaggia all’alba, immagini che lui stesso definisce “spirituali” e non sessuali. Alcune di queste foto audaci sono state inviate a Lisa Love, 56 anni, visitatrice abituale dell’isola, che dopo averle ricevute si è rivolta alla polizia locale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Il monaco le invia sue foto nudo, lei lo denuncia ma lui evita il processo: “Sono foto spirituali”Un monaco ha inviato sue foto senza vestiti a una donna, che lo ha denunciato.

Ruba polli e conigli al vicino di casa, le telecamere lo riprendono ma il giudice lo “assolve”: il fatto è lieveA Ancona, un uomo è stato ripreso dalle telecamere mentre tentava di rubare conigli e tacchini al vicino di casa.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Il monaco le invia sue foto nudo, lei lo denuncia ma lui evita il processo: Sono foto spirituali; Monaco 77enne invia foto nudo a una donna, lei lo denuncia ma il caso è archiviato: Erano scatti spirituali; MONACO NUDO Monaco invia foto nudo a una donna. Caso archiviato perché Erano immagini spirituali; Monaco invia centinaia di scatti nudo a una donna, dopo la denuncia si giustifica: Sono foto spirituali, niente processo.

Monaco 77enne invia foto nudo a una donna, lei lo denuncia ma il caso è archiviato: «Erano scatti spirituali»Ha ammesso di aver scattato e inviato decine di fotografie in cui appare completamente nudo su una spiaggia all’alba. Ma non sarà ... msn.com

Il monaco le invia sue foto nudo, lei lo denuncia ma lui evita il processo: Sono foto spiritualiIl caso in Galles dove la donna accusa la polizia di aver coperto il monaco in quanto religioso: Ha ammesso di aver inviato foto spirituali ditemi ... fanpage.it