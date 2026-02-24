Modena | dibattito acceso su separazione carriere magistrati

A Modena, il dibattito acceso sulla separazione delle carriere tra magistrati nasce dalla proposta di riforma che divide le opinioni tra gli operatori del settore. La discussione, prevista per domani sera, coinvolge giudici e avvocati, che si confrontano su come questa modifica potrebbe influenzare l’indipendenza della giustizia. Durante l’incontro, verranno presentate diverse posizioni e si analizzeranno i possibili effetti pratici della proposta. La serata si concluderà con un dibattito aperto al pubblico.

A Modena, domani sera si terrà un confronto pubblico sull’imminente referendum sulla separazione delle carriere tra magistrati. L’incontro, promosso da USMIA Carabinieri e SIULP, vedrà confrontarsi esponenti della magistratura e dell’avvocatura per illustrare le diverse posizioni sul quesito referendario. Un dibattito che divide Modena: le carriere dei magistrati al voto. L’Auditorium Confcommercio di Modena, in via Piave 125, si prepara a ospitare un confronto che potrebbe influenzare il futuro del sistema giudiziario italiano. Domani sera, a partire dalle 18:00, si discuterà della separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e requirenti, un tema che ha diviso l’opinione pubblica e che tra un mese sarà sottoposto al voto referendario. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Atreju contesta Conte su separazione delle carriere dei magistrati e i centri in Albania – VideoDurante l’evento di Atreju a Castel Sant’Angelo, Giuseppe Conte è stato intervistato da Tommaso Cerno, attirando un’ampia partecipazione.

