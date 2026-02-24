moda milano raccoglie il testimone di londra con 60 sfilate

Milano prende il posto di Londra come centro della moda con 60 sfilate in programma. La città si prepara a mostrare le nuove tendenze per l'autunno e l'inverno 202627, attirando designer e acquirenti da tutto il mondo. Le passerelle si allineano lungo le vie principali, portando in scena capi innovativi e stili audaci. Le fashion week italiane continuano ad essere un punto di riferimento nel settore, lasciando spazio a tante novità.

Sale il sipario sulla Milano Fashion Week® Women’s Collection con le collezioni per l’autunnoinverno 2627. In calendario 186 appuntamenti, di questi 54 sfilate live, 6 digitali, 89 presentazioni e 37 eventi. La settimana della moda milanese si preannuncia ricca di novità a partire dalle prime dei direttori creativi. Cinque gli hot ticket di stagione: domani alle 14, Maria Grazia Chiuri esordirà alla guida creativa di Fendi; giovedì sarà poi la volta di Izumi Ogino da Anteprima, di Emporio Armani con lo show co-ed firmato da Silvana Armani e Leo Dell’Orco e poi di Meryll Rogge da Marni; grande attesa, infine, anche per il debutto di Demna Gvasalia al timone di Gucci. 🔗 Leggi su Panorama.it

Leggi anche: Sui social, il trend "dresses that changed my brain chemistry" raccoglie i film, le sfilate e perfino i cartoni animati che ci hanno fatto appassionare alla moda.

Moda, l’uomo 2026? Elegante, ma rilassato. Temi e spunti dalle sfilate di Firenze e MilanoNel panorama della moda maschile per il 2026, si conferma un equilibrio tra raffinatezza e comfort.

