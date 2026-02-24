Mobilità e regole asse Procura di Nola-Aci Napoli | Cimmarotta aderisce al Club dei Tifosi della Legalità

Giuseppe Cimmarotta, procuratore aggiunto di Nola, ha deciso di aderire al Club dei Tifosi della Legalità per promuovere regole chiare sulla mobilità. L’annuncio è stato fatto durante un incontro con il presidente dell’Automobile Club Napoli, Antonio Coppola, organizzato nella sede dell’ente. La scelta mira a rafforzare la collaborazione tra le istituzioni e sensibilizzare i cittadini sull’importanza di rispettare le normative. La collaborazione tra le due figure si concentrerà su progetti concreti e iniziative locali.

Si è svolto, presso la sede dell’Automobile Club Napoli, l’incontro tra il procuratore aggiunto della Procura della Repubblica di Nola, Giuseppe Cimmarotta, e il presidente dell’Ente partenopeo, Antonio Coppola. Al centro del confronto, i temi della legalità e della sicurezza stradale, principi fondamentali per la tutela dei cittadini e per la diffusione di una cultura della mobilità responsabile. Nel corso della visita, il Presidente Coppola ha conferito al Procuratore aggiunto Cimmarotta l’associazione onoraria all’Aci, quale espressione di una comune volontà di collaborazione in difesa della legalità e della sicurezza. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

