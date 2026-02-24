Mobili ed elettrodomestici gettati dalla finestra | panico in quartiere

Un incidente ha scatenato il panico in via Guido Franco a Cadoneghe. Questa mattina, un uomo ha lanciato mobili ed elettrodomestici dalla finestra di un appartamento Ater, creando scompiglio tra i passanti. Le urla e i rumori forti hanno attirato l’attenzione dei residenti, che si sono subito allarmati. Nessuno è rimasto ferito, ma la scena ha causato grande sorpresa tra chi si trovava in zona. La polizia sta indagando sulle motivazioni di questo gesto.

Oggi 24 febbraio a Cadoneghe in via Franco sono intervenuti gli agenti della polizia locale e il sindaco a seguito di decine di chiamate da parte dei residenti. Mandati via da una casa Ater quattro inquilini abusivi Momenti di grande apprensione oggi 24 febbraio in via Guido Franco a Cadoneghe quando i residenti hanno assistito ad un lancio di oggetti dalla finestra di un appartamento Ater. Non si è capito all'inizio cosa stesse accadendo e allo stesso tempo si è temuto che qualcuno di passaggio rimanesse ferito da cocci di vetro, porte ed elettrodomestici. L'allarme ai numeri d'emergenza è stato immediato. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Bonus mobili ed elettrodomestici 2026, come richiederli: guida alla proceduraIl Bonus Mobili ed Elettrodomestici 2026 rappresenta un’opportunità per rinnovare gli arredi della propria abitazione con agevolazioni fiscali. Materassi, mobili ed elettrodomestici abbandonati per strada: "Al Libertà situazione insostenibile"L'abbandono di rifiuti ingombranti come materassi, mobili ed elettrodomestici lungo le strade del quartiere Libertà sta creando una situazione critica.