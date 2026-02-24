Mit in tilt | il nuovo software non funziona e blocca il ministero di Salvini

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha riscontrato un malfunzionamento del nuovo software, causando blocchi nelle attività quotidiane. La causa principale risiede in un errore di configurazione che ha rallentato l'accesso ai documenti ufficiali. Nei giorni scorsi, i funzionari hanno dovuto gestire un aumento di ritardi e disagi nelle procedure interne. La situazione ha creato una pressione crescente tra i dipendenti, che tentano di risolvere il problema.

© Lettera43.it - Mit in tilt: il nuovo software non funziona e blocca il ministero di Salvini

Il Mit è in tilt. Ora, pare, in modo meno grave, ma le ultime due settimane sono state un calvario. C’è un allarme informatico al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti che riguarda l’attivazione del nuovo sistema di protocollazione dei documenti. Il protocollo è infatti obbligatorio per schedare in modo univoco tutti i documenti in entrata, in uscita e interni. Ne assicura la tracciabilità, la marcatura temporale e la classificazione, dunque è imprescindibile in ogni procedura e attività. A Porta Pia il nuovo software, lanciato il 9 febbraio scorso, non funziona come dovrebbe e ha finito per ingolfare la gigantesca macchina amministrativa del dicastero, in un momento peraltro delicatissimo alla luce dei tanti dossier infrastrutturali che si affastellano sui tavoli ministeriali. 🔗 Leggi su Lettera43.it Report: un software consente di spiare i pc dei magistrati. Ranucci: “Il Ministero fu avvertito, Chigi silenziò il problema”Un'indagine di Report ha rivelato che, dal 2019, oltre 40. Report ed Ecm Microsoft: «Ecco come funziona il “software-spia”» – Il videoIn questo video, vengono spiegate le modalità di funzionamento di ECM, il software installato sui computer dei magistrati.