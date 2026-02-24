Mister tu che dici? | il siparietto Carnesecchi-Palladino è tutto da ridere
Durante la conferenza stampa, Carnesecchi ha scherzato su un'ipotetica richiesta di autorizzazione a Palladino prima di saltare in area, scatenando risate tra i presenti. La scena si è verificata prima della partita tra Atalanta e Borussia Dortmund, quando il portiere ha risposto con ironia a una domanda sul suo ruolo in campo. Palladino ha reagito divertito, aggiungendo un tocco di leggerezza al momento. La scena ha attirato l’attenzione dei giornalisti presenti.
Scena curiosa nella conferenza stampa della vigilia di Atalanta-Borussia Dortmund. Carnesecchi risponde a un giornalista che gli chiedeva se avesse considerato l'opzione di andare in area a saltare in caso di necessità chiedendo "il permesso" a Palladino che scoppia a ridere.
Carnesecchi: “Palladino è un fenomeno a preparare le partite”, il mister: “Coi ragazzi c’è un’alchimia magica”L'Atalanta raggiunge un'importante vittoria contro il Torino, consolidando la propria posizione in classifica.
