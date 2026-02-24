Mister tu che dici? | il siparietto Carnesecchi-Palladino è tutto da ridere

Durante la conferenza stampa, Carnesecchi ha scherzato su un'ipotetica richiesta di autorizzazione a Palladino prima di saltare in area, scatenando risate tra i presenti. La scena si è verificata prima della partita tra Atalanta e Borussia Dortmund, quando il portiere ha risposto con ironia a una domanda sul suo ruolo in campo. Palladino ha reagito divertito, aggiungendo un tocco di leggerezza al momento. La scena ha attirato l’attenzione dei giornalisti presenti.

© Gazzetta.it - "Mister tu che dici?": il siparietto Carnesecchi-Palladino è tutto da ridere