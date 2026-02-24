Missione Soccorso il bando di Fondazione Crt per l' acquisto di nuove ambulanze in Piemonte

Fondazione Crt ha lanciato un bando chiamato Missione Soccorso per acquistare nuove ambulanze in Piemonte, dopo aver riscontrato un aumento delle richieste di soccorso nelle regioni. La iniziativa mira a migliorare l'efficienza delle operazioni di emergenza, garantendo mezzi più moderni e affidabili. Le candidature sono aperte a organizzazioni e associazioni che vogliono contribuire a rafforzare il servizio di primo intervento. La scadenza per presentare le domande è imminente.

Al via l'edizione 2026 del bando dedicato al rafforzamento del sistema di primo soccorso. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 17 marzo Sono aperte le candidature per Missione Soccorso, il bando della Fondazione Crt dedicato al rafforzamento del sistema di primo soccorso in Piemonte e Valle d'Aosta. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 17 marzo. Il bando è consultabile sul sito www.fondazionecrt.it.