Missione cuccioli a Como | trattati come giocattoli ora cercano una famiglia per sempre

A Como, alcuni cuccioli vengono trattati come giocattoli e ora cercano una famiglia. La loro presenza al Villaggio a 4 Zampe di Cermenate, in via Amendola privata, mette in evidenza il bisogno urgente di affetto e cure. Piccoli, vivaci e curiosi, attendono qualcuno che voglia accoglierli e offrirgli una vita migliore. Questi cuccioli desiderano solo essere amati e sfuggire all’indifferenza. Ora, il loro futuro dipende da chi deciderà di aprire il cuore.

Al Villaggio a 4 Zampe di Cermenate, in via Amendola privata, ci sono diversi cuccioli che aspettano qualcuno disposto a guardarli negli occhi e dire semplicemente: "Vieni a casa con me". Non arrivano necessariamente da storie di maltrattamento. A volte è qualcosa di più silenzioso e diffuso: l'indifferenza. Cuccioli trovati, riportati indietro dopo pochi giorni perché i bambini non si divertivano più, oppure semplicemente diventati "di troppo". Situazioni diverse, ma lo stesso risultato: un box e l'attesa. I quattro cuccioli che vi presentiamo sono Cody, Zac – il cucciolo bianco e nero in copertina – Egle e Yoghi.