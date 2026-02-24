Missione cuccioli a Como | trattati come giocattoli ora cercano una famiglia per sempre

La missione dei cuccioli a Como nasce dal loro trattamento come giocattoli, che li ha lasciati privi di affetto e sicurezza. Questi piccoli, pieni di energia e curiosità, sono rimasti senza una famiglia e cercano qualcuno disposto a offrire loro amore e stabilità. Al Villaggio a 4 Zampe di Cermenate, in via Amendola privata, diversi di loro attendono di essere notati e adottati. Ora, l’obiettivo è trovare qualcuno disposto a cambiare la loro vita.

Al Villaggio a 4 Zampe di Cermenate, in via Amendola privata, ci sono diversi cuccioli che aspettano qualcuno disposto a guardarli negli occhi e dire semplicemente: “Vieni a casa con me”. Non arrivano necessariamente da storie di maltrattamento. A volte è qualcosa di più silenzioso e diffuso: l’indifferenza. Cuccioli trovati, riportati indietro dopo pochi giorni perché i bambini non si divertivano più, oppure semplicemente diventati “di troppo”. Situazioni diverse, ma lo stesso risultato: un box e l’attesa. I quattro cuccioli che vi presentiamo sono Cody, Zac – il cucciolo bianco e nero in copertina – Egle e Yoghi. 🔗 Leggi su Quicomo.it Cuccioli abbandonati a Creti. Fioccano le richieste di adozione. Si cercano gli autori del gestoA Creti, quattro cuccioli di cane abbandonati sono stati trovati recentemente nella campagna locale.