Miriam Galluccio chi è l’ex fidanzata di LDA | È stata l’unica alla quale ho detto veramente Ti Amo

Miriam Galluccio, influencer nata nel 2002, ha dichiarato di aver detto “Ti amo” solo a LDA, suo ex fidanzato. La causa di questa affermazione deriva dal suo rapporto stretto con il cantante e dalla condivisione di momenti intimi sui social. La giovane si distingue per il suo stile personale e le foto di viaggi in località esotiche. La sua notorietà cresce anche grazie ai contenuti autentici e spontanei che pubblica frequentemente.

Classe 2002, Miriam Galluccio è una giovane influencer molto seguita sui social. La sua popolarità è cresciuta grazie a uno stile distintivo e a contenuti curati, spesso ambientati in luoghi esotici o durante viaggi con le amiche. Il suo profilo, tuttavia, non racconta nulla del suo legame con LDA. Una scelta coerente con l'intenzione di tenere separati i percorsi personali da quelli sentimentali. La storia d'amore LDA e Miriam. Luca D'Alessio e Miriam Galluccio sono stati legati per circa due anni. Parlando della fine della loro relazione, il cantante aggiunge: "Abbiamo preso questa decisione di comune accordo.

LDA è single dopo la storia con l’ex fidanzata Miriam GalluccioLDA è single a causa della fine della relazione con Miriam Galluccio, annunciata a febbraio 2023.

Chi è Jamie McPhee, la moglie di James Ransone, morto suicida: “Ti ho detto ti amo mille volte”James Ransone, attore statunitense conosciuto per le sue interpretazioni in film e serie televisive, è stato recentemente protagonista di una vicenda che ha coinvolto anche la sua famiglia.

