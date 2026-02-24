Minaccia di morte la ex poi le distrugge le tubazioni di casa e tenta di investire il padre | arrestato

Un uomo di 46 anni di Iglesias ha minacciato di morte l’ex compagna, poi ha rotto le tubature di casa sua e ha cercato di investire il padre durante un accesso di rabbia. La donna aveva rifiutato di incontrarlo, scatenando la sua reazione violenta. La polizia è intervenuta e ha arrestato l’uomo, che ora affronta accuse di maltrattamenti e danneggiamenti. La vicenda si è conclusa con l’arresto, lasciando il soggetto in stato di fermo.

Un 46enne di Iglesias tenta di convincere l'ex a incontrarlo, poi la minaccia e le danneggia casa. Arrestato con l'accusa di maltrattamenti. Minaccia di morte la ex poi le distrugge le tubazioni di casa e tenta di investire il padre: arrestatoLa violenza è aumentata quando è uscito il padre della donna per cercare di sedare la situazione e allontanare il 46enne. Un tentativo vano terminato con l'uomo che tenta di investire l'anziano. Minaccia di morte l'ex compagna e tenta di investire l'ex suocero: la serata folle finisce in cellaIglesias Minacce di morte, maltrattamenti e danneggiamenti nei confronti della ex fidanzata, poi ha cercato di investire con l'auto il padre di lei che era arrivato a casa della figlia per difenderla: Minaccia di morte la ex e tenta di travolgere con l'auto il padre della donna. Un 46enne arrestato a Iglesias dai carabinieri #ANSA Minaccia di morte l'ex compagna e tenta di investire l'ex suocero: la serata folle finisce in cella L'uomo, un 46enne disoccupato, ha tentato la fuga ma è stato arrestato