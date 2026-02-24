I Millwall, terzo nella classifica di EFL Championship alle spalle della coppia di testa, che può ancora sperare di recuperare il gap di sei punti che lo separano dalla promozione diretta, affronta un Birmingham City che invece è settimo, a -2 dai playoff. I Blues però sono un club neopromosso molto ambizioso che un pensierino. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Millwall-Birmingham (mercoledì 25 febbraio 2026 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Leggi anche:

Millwall-Birmingham (mercoledì 25 febbraio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Temi più discussi: Millwall-Birmingham: come vedere la gara gratis in streaming; Millwall-Birmingham (mercoledì 25 febbraio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici; Pronostico Millwall-Birmingham City 25 Febbraio 2026: 34ª Giornata di Championship; Millwall-Birmingham mercoledì 25 febbraio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici.

Millwall-Birmingham: come vedere la gara gratis in streamingMillwall–Birmingham City si affrontano il 25 febbraio 2026 alle ore 20:45. Analisi del momento delle due squadre e probabili formazioni della sfida di Championship ... msn.com

Pronostico, Schedina Mercoledì: notte di sogni tra Inghilterra e Champions League a 9.48La Schedina Mercoledì si prende il proscenio con tre match imperdibili, tra Champions League e Championship inglese. assopoker.com

Nel prossimo turno infrasettimanale di Championship il Millwall in cerca di riscatto affronta il Birmingham City https://www.ukcalcio.com/2026/02/championship-anteprima-34a-giornata-il-millwall-affronta-il-birmingham-city/ - facebook.com facebook