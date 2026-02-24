Milleproroghe Pd | Destra colpisce i Comuni montani e lascia la Toscana senza certezze

La decisione di respingere l’ordine del giorno sulla classificazione dei Comuni montani ha causato incertezza in Toscana. La maggioranza ha impedito di approvare una proposta che chiedeva di correggere una riforma ritenuta dannosa e di stabilire scadenze chiare per i decreti attuativi. Questa scelta mette a rischio servizi essenziali e investimenti nelle aree più isolate della regione. La questione rimane irrisolta e apre a nuove tensioni politiche.

Arezzo, 24 febbraio 2026 – "Il governo e la maggioranza hanno respinto un ordine del giorno di buon senso che chiedeva di correggere una riforma sbagliata sulla classificazione dei Comuni montani e di dare tempi certi per i decreti attuativi. Con la nuova disciplina, basata su criteri puramente altimetrici e di pendenza, centinaia di enti rischiano di essere penalizzati e di perdere risorse fondamentali del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane. Dopo le proteste di parlamentari, Regioni e amministratori locali, l'esecutivo è stato costretto a rivedere parzialmente l'elenco, ma le criticità restano e il secondo decreto, decisivo per la ripartizione delle risorse, non è stato ancora emanato. Pagano un prezzo altissimo anche molti Comuni della Toscana, con esclusioni pesanti nelle province di Livorno, Grosseto, Pisa, Firenze, Massa Carrara, Lucca, Arezzo, Siena e Prato ...