Milleproroghe | medici multe e bonus le rivoluzioni in arrivo

Il decreto Milleproroghe, approvato alla Camera, modifica le scadenze per medici e multe, creando nuove possibilità di proroga. La decisione deriva dall’esigenza di gestire meglio le risorse sanitarie e di aggiornare alcune norme sui controlli. Con questa misura, si intende anche facilitare l’accesso ai bonus e alle agevolazioni fiscali. Le novità entreranno in vigore entro il prossimo mese, influenzando molte pratiche amministrative.

Il decreto Milleproroghe approvato alla Camera: le misure chiave e le implicazioni. Il decreto Milleproroghe ha superato l’esame della Camera con 154 sì, 64 no e 4 astenuti, e ora si appresta a diventare legge entro l’1 marzo, dopo il passaggio al Senato. Il testo, blindato dall’esecutivo, contiene misure importanti su sanità, multe stradali, Livelli essenziali delle prestazioni (Lep) e vari bonus. Tra le novità più rilevanti, la proroga dello scudo penale per i medici e il congelamento degli aumenti delle multe per tutto il 2026. Il governo ha deciso di escludere dal decreto alcune misure controverse come la tassa sui piccoli pacchi extra Ue e l’aumento della tassazione sulle cripto-attività, rinviandone la discussione a provvedimenti specifici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Milleproroghe, il testo ha la fiducia alla Camera: cosa cambia su medici, multe, Lep e bonusIl decreto Milleproroghe ottiene la fiducia alla Camera per motivi legati a scadenze e proroghe di finanziamenti.

Dl Milleproroghe, la bozza: dallo scudo penale per i medici alle multe, tutte le misureEcco una panoramica delle principali misure previste nella bozza del Dl Milleproroghe, che sarà discussa domani in Consiglio dei ministri.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Milleproroghe, il testo ha la fiducia alla Camera: cosa cambia su medici, multe, Lep e bonus; Milleproroghe, via libera della Camera con 154 sì. Stop agli aumenti delle multe stradali; Decreto Milleproroghe, via libera alla Camera con 154 sì: le novità e cosa cambia; Dai medici in corsia fino a 72 anni ai Lep, cosa prevede il Milleproroghe.

Milleproroghe, il testo ha la fiducia alla Camera: cosa cambia su medici, multe, Lep e bonusIl decreto Milleproroghe dovrà essere approvato al Senato entro l’1 marzo. Cosa è stato approvato e cosa rimane fuori dal testo ... quifinanza.it

Milleproroghe. Via libera dalla Camera. Ora il passaggio finale al Senato. Dallo scudo penale ai medici al lavoro fino a 72 anni fino alla ricetta dematerializzata. Ecco le ...Il provvedimento proroga lo scudo penale per i sanitari, proroga di un anno la permanente in servizio fino a 72 anni su base volontaria e rende strutturale la ... quotidianosanita.it

Decreto Milleproroghe 2026, primo via libera alla Camera: ok a fiducia. Cittadinanza figli minori nati all’estero slitta al 2029 *** Stop aumento multe stradali, proroga scudo penale medici e bonus assunzioni. Sì al rinvio tassa cripto, bocciato odg su bonus carta - facebook.com facebook

#Milleproroghe. Scudo penale, #medici in corsia fino a 72 anni, deroga incompatibilità e ricetta elettronica. Ecco il testo in Aula alla Camera quotidianosanita.it/governo-e-parl… x.com