Il decreto Milleproroghe ottiene la fiducia alla Camera per motivi legati a scadenze e proroghe di finanziamenti. La legge, approvata con 154 voti favorevoli, modifica le norme su medici, multe e bonus, estendendo vari termini già stabiliti. Tra le misure, ci sono proroghe per le assunzioni e nuovi limiti per alcuni pagamenti. La legge ora passa al Senato, dove si attendono eventuali modifiche prima della definitiva approvazione.

Il testo del decreto Milleproroghe è stato approvato alla Camera con 154 sì, 64 no e 4 astenuti e viaggia verso il Senato, per la conversione definitiva in legge che dovrebbe arrivare entro l’1 marzo. L’esecutivo ha blindato il testo escludendo di fatto discussioni più ampie. I margini di modifica sono quindi pressoché nulli. Il Governo ha respinto la riapertura degli emendamenti per ragioni di calendario, ma ha aperto uno spiraglio attraverso l’accoglimento di numerosi ordini del giorno. Slittano le piccoli pacchi, cripto e Caf. Nel decreto Milleproroghe non entrano tre dossier che avevano acceso il dibattito nelle ultime settimane: la tassa sui piccoli pacchi extra Ue, l’aumento della tassazione sulle cripto-attività e il taglio dei compensi ai Caf. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Decreto Milleproroghe su scuola, bonus e multe stradali: cosa cambia nel 2026Il Decreto Milleproroghe 2026 introduce proroghe e novità riguardanti il settore scolastico, bonus e multe stradali.

Milleproroghe, dai medici alle multe fino ai Lep: cosa c'è nel decreto approvato dal cdm, i 16 articoliIl decreto Milleproroghe approvato dal Consiglio dei ministri comprende 16 articoli e riguarda diverse aree di interesse pubblico.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Milleproroghe: il calendario dei lavori e gli emendamenti all'esame della Camera; Milleproroghe, il testo ha la fiducia alla Camera: cosa cambia su medici, multe, Lep e bonus; Decreto Milleproroghe 2025: Novità e Proroghe Il testo.; Emendamenti al Milleproroghe: le modifiche approvate.

Dl Milleproroghe 2026, Camera vota la fiducia con 177 sì: il decreto transita ora al Senato per la conversione in legge entro il 1° marzoL'Assemblea della Camera dei Deputati ha approvato la questione di fiducia posta dal Governo sul disegno di legge di conversione del decreto-legge Milleproroghe (DL 200/2025) con 177 voti favorevoli, ... orizzontescuola.it

Dl Milleproroghe: la Camera dà il via libera con 154 voti, ora tocca al SenatoLa Camera ha approvato il dl Milleproroghe il 23 febbraio 2026 con 154 voti a favore, 64 contrari e 4 astenuti; il testo passa al Senato con scadenza politica entro il primo marzo ... notizie.it

Via libera della Camera al decreto Milleproroghe con 154 sì, 64 no e 4 astenuti. I voti contrari sono stati 64 e 4 astenuti. Il testo ora passa all'esame del Senato x.com

Il Decreto Milleproroghe approda nell'Aula della Camera con un pacchetto di misure cruciali per il settore salute. Il testo, modificato durante l'esame in Commissione Bilancio, interviene su nodi strategici per garantire la tenuta del Servizio Sanitario Nazionale ( - facebook.com facebook