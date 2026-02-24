' Militello in Val di Catania | il borgo del Principe'

Militello in Val di Catania ha attirato l’attenzione dopo che è stato scelto come “Borgo dei borghi 2025” per la sua architettura barocca e i tesori culturali. La decisione deriva dal crescente interesse di visitatori e appassionati di storia che desiderano scoprire le sue strade e monumenti unici. Il paese, noto anche come città natale di Pippo Baudo, si prepara a ricevere più turisti e a valorizzare il suo patrimonio. La comunità locale si impegna a conservare le sue tradizioni.

Una passeggiata alla scoperta di Militello in Val di Catania, "Borgo dei borghi 2025", città natale del compianto Pippo Baudo, paese iscritto nel circuito Unesco del Barocco del Val di Noto. Una storia interrotta (ma non per sempre) dal terremoto del 1693 che ne originò la fioritura artistica tardobarocca.Il percorso tocca tutti i principali monumenti (chiese tardobarocche, castello Barresi Branciforti, monastero di San Benedetto, solo per citarne alcuni) e include anche una visita al locale museo d'arte sacra di San Nicolò.