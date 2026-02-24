Milione di euro a Sambucheto | lavori anti-alluvioni in corso

Un investimento di un milione di euro a Sambucheto nasce dalla necessità di migliorare le difese contro le alluvioni. La causa è il frequente rischio di allagamenti che ha danneggiato terreni e abitazioni. Le opere prevedono la costruzione di nuove barriere e interventi di consolidamento del territorio. I lavori sono già iniziati e proseguiranno fino alla fine di marzo, coinvolgendo diverse squadre di operai e tecnici locali.

Sambucheto, una frazione di Montecassiano, si prepara a un intenso periodo di lavori infrastrutturali che si protrarranno fino al 31 marzo. Un investimento di un milione di euro è stato stanziato per contrastare il rischio di allagamenti in questa zona critica del territorio comunale. I lavori, che hanno preso il via ieri, riguardano la realizzazione di una nuova fognatura in via Tambroni e il ripristino del manto stradale, con l'obiettivo di mitigare il rischio idraulico e idrogeologico in caso di piogge torrenziali. L'intervento fa parte di un più ampio progetto finanziato dallo Stato, che ha stanziato 2,5 milioni di euro per quattro macro aree del comune di Montecassiano particolarmente vulnerabili.