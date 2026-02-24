Milik si rivede | allenamento differenziato alla Continassa – VIDEO

di Marco Baridon Milik si rivede: allenamento differenziato alla Continassa per il centravanti polacco che non ha ancora esordito in questa stagione. (inviato alla Continassa) – Oltre alle incertezze su Yildiz e Bremer, la Continassa registra il ritorno in campo di Arek Milik. L'attaccante polacco è stato avvistato su un terreno secondario del centro sportivo bianconero mentre svolgeva una seduta di lavoro differenziato, un segnale incoraggiante dopo il lungo calvario fisico che gli ha impedito di collezionare finora anche un solo minuto in questa stagione. QUI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI DALLA CONTINASSA Milik sta ultimando il percorso di recupero per smaltire i recenti problemi al polpaccio, ma il suo rientro effettivo resta vincolato alla massima prudenza.