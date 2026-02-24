Milano sfila verso 850 milioni | la moda batte lo sport

Milano ha registrato un fatturato di circa 850 milioni di euro grazie alla moda, superando così le entrate generate dagli eventi sportivi. La causa principale è stata l’ultima edizione della Fashion Week, che ha attirato oltre 60.000 visitatori da tutto il mondo. Le aziende del settore hanno presentato collezioni innovative e hanno incrementato le vendite all’estero. La città si prepara ora a nuove iniziative per mantenere il suo ruolo di centro della moda internazionale.

Milano si trasforma in una passerella globale: i numeri e i segreti della Fashion Week. Oggi Milano si sveglia sotto i riflettori, con il presidente della Camera nazionale della moda italiana, Carlo Capasa, che ha svelato alcuni numeri impressionanti. La Milano Fashion Week, che prende il testimone dalle Olimpiadi invernali, si preannuncia come un evento capace di generare un indotto tra 750 e 850 milioni di euro all'anno, superando di gran lunga i 320 milioni stimati per l'impatto olimpico. Il calendario della settimana della moda è fitto di appuntamenti: 161 in totale, tra sfilate fisiche, digitali e presentazioni.