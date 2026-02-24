Milano | Schlein ' strumentalizzazione Meloni su Rogoredo dimostra inadeguatezza governo'

Elena Schlein critica la reazione di Meloni e Salvini, accusando il governo di usare la vicenda di Rogoredo per delegittimare i giudici. La leader evidenzia come i due politici abbiano subito puntato il dito contro le autorità giudiziarie, sostenendo che le indagini siano state un errore. La polemica si concentra sulla gestione politica di un caso che coinvolge questioni di sicurezza e legalità nel quartiere di Milano.

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "Io sono rimasta colpita da come Meloni e Salvini si siano subito buttati a strumentalizzare la vicenda di Rogoredo attaccando i giudici dicendo che era un errore far partire le indagini. Per fortuna che quelle indagini siano partite. E mi aspetto che Meloni e Salvini si scusino. Questa vicenda dimostra tutta l'inadeguatezza di un governo che cerca di mettere le istituzioni una contro l'altra e quanto sia invece importante che forze dell'ordine e magistratura indipendente facciano chiarezza. Teniamoci stretti questi principi". Lo dice Elly Schlein ad un'iniziativa per il No al referendum a Latina. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Su Rogoredo Schlein attacca: Meloni si scusi. La premier: “Massimo rigore, nessuno scudo”Schlein critica Meloni per le sue dichiarazioni, accusandola di aver messo in discussione il rispetto delle forze dell’ordine durante un intervento pubblico.

Governo, Schlein: no Lega su Mercosur smonta favoletta Meloni, destra è divisa su tuttoLa leader del Partito Democratico, Elly Schlein, ha commentato la posizione della Lega sul Mercosur, definendola una “favoletta” utilizzata per nascondere le divisioni all’interno del governo.