La Russa ha commentato un episodio a Rogoredo, affermando che la polizia riceve una doppia severità per i reati commessi e che bisogna continuare a perseguire i criminali. La sua presa di posizione nasce dalla volontà di sostenere le forze dell’ordine, ma invita anche a fare chiarezza sulle circostanze. Ha sottolineato che, come penalista, non ha rilasciato dichiarazioni specifiche, lasciando intendere l’importanza di approfondire i fatti. Restano da chiarire i dettagli della vicenda.

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - Sulla vicenda di Rogoredo "io da penalista non ho fatto nessuna dichiarazione in questa occasione, pur essendo uno che sta sempre dalla parte delle forze dell'ordine, perché le circostanze, per carità, non che io sapessi o potessi sapere, avevano necessità di essere approfondite. E allora, se fosse vera l'accusa che viene mossa al poliziotto, e non ho motivo di dubitare che la Procura si stia muovendo sulla base di dati abbastanza certi, io mi rifarei a Giorgio Almirante", che "ai tempi del terrorismo" diceva: "'Se il terrorista è uno di sinistra chiedo la pena di morte, se per caso, e ce n'erano, il terrorista è uno di destra chiedo una doppia pena di morte. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Doppia marmotta: i banditi fanno saltare in aria un altro bancomat nel BrindisinoA Oria, nel Brindisino, la banda dei bancomat ha colpito nuovamente, facendo saltare in aria un altro istituto di credito.

Armoni Brooks fa la storia con la prima doppia-doppia in EuroLeague per l'Olimpia MilanoArmoni Brooks entra nella storia dell’Olimpia Milano con una prestazione da ricordare.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Milano: La Russa, ‘doppia severità per reati poliziotti, ma perseguire banditi’; Guerra in Ucraina e pericolo delle mine anti-uomo: al Carcano esperienza immersiva con doppia installazione; Milano-Cortina, Malagò Medaglie Italia? Convinto della doppia cifra; Il ‘caso Bastoni’ in Parlamento, la politica si schiera dopo espulsione Kalulu in Inter-Juve.

Milano-Cortina: La Russa, 'bene Fiera Milano per impianto sport su ghiaccio'Ringrazio il presidente Giovanni Bozzetti -aggiunge- e tutti coloro che saranno parte attiva per dotare Milano di un impianto che manca da molti anni. iltempo.it

Milano Cortina 2026, la scelta insensibile del Cio: perché impedire a un atleta di ricordare i morti?Il Cio vieta il casco della memoria a Heraskevych ma ignora le bandiere russe. Il caso che smaschera il doppio standard olimpico ... panorama.it

A quattro anni esatti dall’invasione russa, la comunità ucraina di Milano è scesa in piazza per sensibilizzare sulla guerra - facebook.com facebook

Domani, 22 febbraio, in occasione del quarto anniversario dell’invasione russa in Ucraina, saremo in piazza insieme alla comunità ucraina a Milano per ribadire il nostro sostegno a Kyiv e alla sua resistenza. 1/2 x.com