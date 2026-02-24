milano giovani di fratelli d’italia in piazza con gruppi neofascisti per ricordare quentin deranque | è la prima volta insieme

A Milano, i giovani di Fratelli d’Italia hanno partecipato a una manifestazione con gruppi neofascisti per commemorare Quentin Deranque. La presenza simultanea di entrambe le fazioni ha sorpreso molti, considerando le differenze ideologiche passate. La protesta si è concentrata sulla richiesta di giustizia, attirando un pubblico vario e creando un momento di tensione nella piazza centrale. Le autorità monitorano attentamente l’evento, mentre i partecipanti si preparano a lasciare il luogo.

A Milano, per la prima volta, giovani vicini a Fratelli d’Italia e gruppi dell’area neofascista sono scesi in piazza insieme per ricordare Quentin Deranque. La commemorazione si è svolta nel pomeriggio in zona centro, dove alcune decine di partecipanti si sono radunate con striscioni, bandiere tricolori e simboli riconducibili alla destra radicale. Tra i presenti anche esponenti del movimento giovanile legato a Fratelli d’Italia, partito guidato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Accanto a loro, militanti appartenenti a realtà dell’estrema destra milanese, che negli ultimi anni hanno organizzato presidi e cortei in diverse zone della città. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Deranque, tremila neofascisti in corteo blindato a LioneDeranque ha attirato circa tremila neofascisti che hanno sfilato sotto alta sorveglianza a Lione, in risposta alla morte del giovane militante 23enne avvenuta dopo un incidente con antifascisti.

Francia sotto shock per la morte di Quentin Deranque: scontro politico e polemiche internazionaliQuentin Deranque, giovane militante di estrema destra, è stato accoltellato a Lione e, poche ore dopo, è morto all’ospedale.

