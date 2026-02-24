Milano Cortina Italia sul podio del web | 1 miliardo di interazioni social in 30 giorni

Milano Cortina 2026 ha generato un volume record di interazioni social in un mese, grazie alla crescente attenzione globale. La causa principale risiede nell’interesse suscitato dall’evento, che ha spinto milioni di utenti a condividere contenuti e commenti. In particolare, sono stati pubblicati oltre 27 milioni di post e accumulati un miliardo di interazioni su piattaforme come TikTok, Instagram e YouTube. La viralità dei video ha contribuito a raggiungere 22,8 miliardi di visualizzazioni.

(Adnkronos) – Negli ultimi 30 giorni, secondo l’analisi di Human Data – la nuova piattaforma AI-driven – Milano Cortina 2026 produce una conversazione online di scala globale: 27,4 milioni di contenuti pubblicati, 1 miliardo di interazioni social e soprattutto 22,8 miliardi di visualizzazioni video tra TikTok, Instagram e YouTube. È il dato delle views a definire la portata dell’evento: le Olimpiadi si affermano prima di tutto come fenomeno video, con una circolazione di contenuti verticali, clip e highlight che portano l’Italia al centro della scena digitale internazionale. La Cerimonia di Apertura è il primo grande picco di interesse: 40 milioni di interazioni e 83 milioni di visualizzazioni video. 🔗 Leggi su Seriea24.it

Milano Cortina: Italia sul podio! 30 medaglie, un trionfo azzurro.Milano Cortina 2026 ha registrato un risultato straordinario grazie alle 30 medaglie vinte dall’Italia, che ha conquistato 10 ori, 6 argenti e 14 bronzi.

Olimpiadi Milano-Cortina, medagliere ribaltato: per il New York Times l'Italia sale sul podio. La classifica che cambia tuttoCon questo criterio, a Milano-Cortina 2026 ha vinto la Norvegia, davanti agli Stati Uniti. Terza l’Olanda. L’Italia ha chiuso quarta, beffata per un solo argento in meno rispetto ai Paesi Bassi, a ... supereva.it

Lo svizzero conquista oro, argento e bronzo a Milano Cortina 2026: lo scorso maggio il team di slalom elvetico aveva scelto la sponda nord del Lago di Garda per la preparazione, tra allenamenti indoor, bici e sport d’acqua facebook

Milano Cortina: albergatori Cortina, 'febbraio sold out, 66% di ospiti stranieri'. I dati dopo la chiusura delle Olimpiadi invernali #ANSA x.com