Milano-Cortina 2026 trionfa | 6,2 milioni incollati alla chiusura

La cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 ha attirato 6,2 milioni di spettatori, a causa dell'emozionante spettacolo finale. La serata ha coinvolto il pubblico con musica, luci e una sorpresa speciale per celebrare gli atleti. Numerosi italiani si sono sintonizzati per seguire l’ultimo momento di questa edizione. La manifestazione ha chiuso con entusiasmo e attesa per i prossimi eventi sportivi. La serata si è conclusa con un clima di festa.

Milano Cortina 2026: la cerimonia di chiusura conquista gli italiani La cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 ha dominato la serata televisiva di domenica 22 febbraio, incollando 6.232.000 telespettatori a Rai1 con il 30,9% di share. Un risultato che ha oscurato ogni concorrente, dimostrando il potere degli eventi sportivi di unire il pubblico italiano. Lo spettacolo, che ha celebrato la fine delle gare con musica, danza e omaggi agli atleti, ha attratto un pubblico trasversale, confermando la capacità della televisione di raccontare grandi eventi collettivi. La Rai ha saputo trasformare la chiusura delle Olimpiadi in un vero e proprio evento mediatico, combinando sport, cultura e intrattenimento.