Milano 130 kg di marijuana in 6 valigie | arrestati due colombiani

Due cittadini colombiani sono stati arrestati dopo il ritrovamento di 130 kg di marijuana nascosti in sei valigie. La polizia ha intercettato i sospetti durante un controllo in un terminal aeroportuale, trovando la droga nascosta tra i vestiti e i pacchi. La quantità di sostanza stupefacente, destinata probabilmente al mercato locale, ha portato all’arresto immediato di entrambi. La scoperta ha fatto scattare un’operazione di sequestro e indagini sul traffico internazionale.

La Polizia ha arrestato a Milano due colombiani di 29 e 19 anni trovati in possesso di 6 valigie che contenevano circa 130 chili di marijuana Gli agenti della volante del Commissariato Greco Turro, durante un servizio di controllo del territorio, hanno individuato i due sudamericani che soggiornavano in un hotel di via Lulli. Dopo averli identificati, all’interno della stessa stanza, hanno notato sei trolley di grosse dimensioni. Insospettiti dall’atteggiamento dei due, i poliziotti hanno eseguito una perquisizione e trovato grossi involucri che contenevano la marijuana. E’ scattato così il sequestro della droga, mentre i due colombiani sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

