Milan visibile l’involuzione di Pulisic | nel 2026 ancora a secco E a fine stagione …

L'involuzione di Christian Pulisic al Milan si deve a continui infortuni e a una forma fisica precaria, che lo tengono a secco di gol nel 2026. La sua presenza in campo si riduce sempre più, e le sue prestazioni non soddisfano le aspettative della squadra. Con la fine della stagione ormai vicina, il club valuta il futuro dell’attaccante statunitense. La sua sorte sarà decisa nelle prossime settimane.

'Capitan America' non segna da Milan-Verona 3-0 del 28 dicembre 2025, quando sbloccò il risultato al termine del primo tempo. Poi, nel nuovo anno, 2026, il numero 11 rossonero ha saltato diverse partite per infortunio e in altri è stato sì a disposizione, ma a mezzo servizio. Un problema che, alla lunga, ha fatto rallentare la corsa dei rossoneri di Massimiliano Allegri. Fino al gol contro il Verona, Pulisic era a quota 8 reti in campionato. Nel 2026, in dieci partite, lo statunitense non ha mai né segnato né fornito un assist. Un periodo così 'vuoto', nella sua esperienza in rossonero, non l'aveva mai attraversato.