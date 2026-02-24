Milan-Parma Galli sul blocco di Valenti su Maignan | È fallo punto Il portiere deve essere tutelato

Giovanni Galli commenta il fallo di Lautaro Valenti su Mike Maignan durante Milan-Parma, causato dall’intervento scorretto del difensore. Il ex portiere sottolinea che il contatto va considerato falloso e che il ruolo del portiere richiede protezione. Galli insiste sulla necessità di interventi più severi per tutelare i portieri, specialmente in situazioni di gioco aggressivo come questa. La questione rimane aperta, senza che siano state prese decisioni ufficiali.

Tema, il fallo - prima fischiato dall'arbitro Marco Piccinini della Sezione A.I.A. di Forli, poi revocato dopo 'on field review' al V.A.R. - di Lautaro Valenti su Mike Maignan in occasione del gol decisivo di Mariano Troilo all'80' di Milan-Parma 0-1 nell'ultimo weekend di campionato a 'San Siro'. Per Giovanni Galli, un blocco che, come il direttore di gara aveva inizialmente fatto, avrebbe dovuto essere sanzionato. "Il portiere non è un difendente come tutti gli altri, non può fare tanti ragionamenti su dove potersi muovere e quindi deve essere tutelato, soprattutto nell’area piccola - ha detto Giovanni Galli sull'episodio chiave di Milan-Parma di domenica scorsa -. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

