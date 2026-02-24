Milan-Parma Galli sul blocco di Valenti su Maignan | È fallo punto Il portiere deve essere tutelato

Giovanni Galli commenta il fallo di Lautaro Valenti su Mike Maignan durante Milan-Parma, causato dall’intervento scorretto del difensore. Il ex portiere sottolinea che il contatto va considerato falloso e che il ruolo del portiere richiede protezione. Galli insiste sulla necessità di interventi più severi per tutelare i portieri, specialmente in situazioni di gioco aggressivo come questa. La questione rimane aperta, senza che siano state prese decisioni ufficiali.

Tema, il fallo - prima fischiato dall'arbitro Marco Piccinini della Sezione A.I.A. di Forli, poi revocato dopo 'on field review' al V.A.R. - di Lautaro Valenti su Mike Maignan in occasione del gol decisivo di Mariano Troilo all'80' di Milan-Parma 0-1 nell'ultimo weekend di campionato a 'San Siro'. Per Giovanni Galli, un blocco che, come il direttore di gara aveva inizialmente fatto, avrebbe dovuto essere sanzionato. "Il portiere non è un difendente come tutti gli altri, non può fare tanti ragionamenti su dove potersi muovere e quindi deve essere tutelato, soprattutto nell’area piccola - ha detto Giovanni Galli sull'episodio chiave di Milan-Parma di domenica scorsa -. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Parma, Valenti al 90esimo: “Non ho fatto fallo a Maignan, ero sicuro fosse gol”Lautaro Valenti ha dichiarato di non aver commesso fallo su Maignan durante il match tra Milan e Parma, poiché era certo che sarebbe stato un gol.

Milan-Parma, Calvarese: “Le braccia di Troilo appoggiate su Bartesaghi sono punibili. Sul blocco a Maignan…”Gianpaolo Calvarese ha criticato due decisioni arbitrali nel finale di Milan-Parma, a causa delle posizioni delle braccia di Troilo su Bartesaghi e del blocco su Maignan.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: La probabile formazione contro il Parma e altre 2 storie sul Milan che potresti esserti perso; L’ex calciatore del Milan Filippo Galli ospite del Natta-Deambrosis di Sestri Levante; Basket femminile: ko sul parquet dell’Empoli, finisce 69-65. Galli, derby amaro. Lazzaro MVP non basta; Olimpiadi Milano-Cortina 2026: il programma degli italiani in gara venerdì 20 febbraio.

La Gazzetta torna su Milan-Parma e gli errori arbitrali: Blocchi avvelenatiIl Milan non ha ancora digerito la sconfitta interna contro il Parma. E non per la sconfitta in sé, ma per come è arrivata e per gli evidenti errori arbitrali che hanno condizionato ... milannews.it

Galli non ci sta: Quello su Maignan è fallo, punto. Fine delle discussioniGiovanni Galli non ci sta e difende ancora una volta la categoria dei portieri. Dopo il gol realizzato da Troilo nel match che il Parma ha vinto contro. tuttomercatoweb.com

Loftus-Cheek contro Corvi in Milan-Parma: era RIGORE o no #fblifestyle - facebook.com facebook

Come sta #LoftusCheek dopo il terribile scontro in Milan-Parma: denti rotti, frattura dell'osso e una cannuccia per alimentarsi x.com