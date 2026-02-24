Milan-Parma Bucchioni sul fallo di Troilo | Uno scandalo senza fine il gol era da annullare

Enzo Bucchioni denuncia il fallo di Troilo che ha causato il gol irregolare durante Milan-Parma. L’episodio si è verificato al 75° minuto, quando il difensore ha spinto un avversario in area, ma l’arbitro non ha fischiato. Bucchioni sottolinea come questa decisione abbia influito sul risultato e ha definito l’azione come un errore grave. La partita si è infiammata subito dopo, con i tifosi che hanno protestato vivamente.

Milan-Parma è stata profondamente condizionata da un grossolano errore arbitrale, l'ennesimo di questa stagione. Nel suo editoriale per 'TMW', il giornalista Enzo Bucchioni ha analizzato l'episodio che ha portato al gol di Troilo. Ecco, di seguito, un estratto delle sue parole Sul Var: "Uno scandalo continuo, senza sosta, senza fine, anche ieri il Var ha pesantemente condizionato due partite fondamentali per la corsa Champions. Il Var è nato per aiutare l’arbitro a sbagliare di meno, anche ieri invece sia a Bergamo che a San Siro, li hanno fatti sbagliare di più". Sul direttore di gara: "L’arbitro Piccinini, insufficiente comunque. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan-Parma, gol di Troilo da annullare? Secondo Marelli sì. Ecco perchéL’arbitro ha convalidato un gol di Troilo nel match tra Milan e Parma, nonostante le proteste.

Troilo segna, ma c’era fallo su portiere? Proteste rossonere in Milan-ParmaDurante Milan-Parma, Troilo ha segnato un gol che ha scatenato polemiche per un presunto fallo su un portiere avversario.

