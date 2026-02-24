Milan-Parma 0-1 polemica Leao sul gol di Troilo | protesta social contro l’arbitro Piccinini

Leao ha criticato sui social il gol di Troilo che ha deciso Milan-Parma 0-1, partendo da un’azione contestata. La sua protesta nasce dalla presunta posizione irregolare dell’autore del gol, che ha cambiato l’esito della partita. L’arbitro Piccinini ha convalidato la rete dopo un controllo al VAR, ma molti tifosi e giocatori ritengono che ci siano stati errori. L’episodio ha acceso nuove discussioni sui?i arbitrali in questa stagione.

È polemica dopo Milan-Parma 0-1, match valido per la 26ª giornata di Serie A, deciso dal colpo di testa di Troilo all’80’. A far discutere non è soltanto il risultato, ma soprattutto la decisione dell’arbitro Piccinini, che prima ha annullato e poi convalidato il gol decisivo dopo revisione al Var. Nel post-partita è arrivata anche la presa di posizione social di Rafa Leao, che ha pubblicato alcune storie su Instagram dal tono piuttosto eloquente, mettendo in dubbio la coerenza delle decisioni arbitrali. Leao protesta sui social: il confronto con il gol annullato a Pavlovic. L’attaccante rossonero ha condiviso due immagini: una relativa al gol annullato a Pavlovic contro il Sassuolo per un presunto fallo in attacco;. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

Decisione Piccinini sul gol di Troilo: cosa è successo all'85' e gli episodi dubbi di Milan-ParmaNel match tra Parma e Milan, un episodio ha cambiato il risultato finale: al minuto 85, un gol di Troilo è stato confermato dopo un lungo consulto, suscitando discussioni tra tifosi e addetti ai lavori.

Moviola Milan Parma, pioggia di insufficienze dai giornali per Piccinini: dubbi sul gol di Troilo, manca un rigore ai rossoneri?La decisione di Piccinini di non assegnare un rigore ai rossoneri ha scatenato molte critiche, poiché molti osservatori ritengono che ci siano state alcune mancanze evidenti durante il match tra Milan e Parma.

Milan-Parma, Marelli sul gol di Troilo: Blocco di Valenti volontario, non era da On Field ReviewFa molto discutere quanto avvenuto a San Siro nelle ore 18, con la sconfitta per 0-1 del Milan contro il Parma maturata per il gol segnato all'81'. tuttomercatoweb.com

Milan-Parma 0-1, gol e highlights: Leao colpisce il palo, la decide TroiloDopo il pareggio contro il Como, il Milan perde dopo 24 giornate, battuto 1-0 dal Parma a San Siro. Gara complicata per i rossoneri: nel riscaldamento out Gabbia, dentro De Winter. Dopo 7’ Loftus Chee ... sport.sky.it

Loftus-Cheek contro Corvi in Milan-Parma: era RIGORE o no #fblifestyle - facebook.com facebook

Come sta #LoftusCheek dopo il terribile scontro in Milan-Parma: denti rotti, frattura dell'osso e una cannuccia per alimentarsi x.com