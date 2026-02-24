Milan Nilsen ricorda il gol su punizione nel 5-0 contro l’Inter | Boban e Albertini mantennero la promessa

Steinar Nilsen rivela che il suo gol su punizione nel derby contro l’Inter del 1998 contribuì alla vittoria per 5-0, grazie anche alla promessa mantenuta da Boban e Albertini. Quel momento rimane impresso nella memoria dei tifosi, perché segnò una delle vittorie più nette nella storia del Milan contro i rivali cittadini. Nilsen ricorda con orgoglio il momento decisivo che ancora oggi viene ricordato tra i supporter.

Nella sua unica stagione in rossonero, Steinar Nilsen si è reso protagonista di un gol che è rimasto impresso nel cuore dei tifosi del Milan: la punizione nel derby di Coppa Italia contro l'Inter. Il difensore ha messo la sua firma su una partita storica, terminata 5-0 in favore dei rossoneri. Nilsen è tornato a parlare della sua rete nel derby in una lunga intervista concessa alla 'Gazzetta dello Sport'. Ecco, di seguito, un estratto delle sue parole. Sul gol contro l'Inter: “Il gol su punizione nel derby di Coppa Italia, 8 gennaio 1998. Vincemmo 5-0. Ma l’aspetto divertente fu un altro: quel giorno mi feci male al menisco per colpa di un’entrata di Ronaldo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Steinar Nilsen ha rivissuto il suo gol nel derby di Milano, causato da un'azione decisiva di gioco.

