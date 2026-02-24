Milan Nilsen | Capello mi mise subito a dieta Non capivo una parola di italiano ma ricordo le sue sfuriate

Steinar Nilsen rivela che, durante la stagione al Milan, Fabio Capello lo mise subito a dieta, perché voleva migliorare la sua forma fisica. Nilsen ricorda di non capire nulla di italiano all’inizio, ma di aver vissuto molte sfuriate da parte dell’allenatore. La sua testimonianza offre uno sguardo diretto sulle sfide affrontate in quegli anni. In quell’epoca, Nilsen si allenava duramente per adattarsi alle richieste del tecnico.

Steinar Nilsen è stato un giocatore del Milan nella stagione 19971998. È l'anno in cui Paolo Maldini diventò il nuovo capitano della squadra dopo il ritiro di Franco Baresi che, come Mauro Tassotti, aveva chiuso la carriera alla fine dell'annata precedente. Sulla panchina del Diavolo era tornato Fabio Capello, che nella stagione precedente aveva vinto La Liga con il Real Madrid. Nilsen ha parlato del suo rapporto con l'ex tecnico rossonero in una lunga intervista concessa alla 'Gazzetta dello Sport'. Ecco, di seguito, un estratto delle sue parole.

Steinar Nilsen, ex difensore del Milan nella stagione 19971998, ha spiegato che il suo trasferimento al club è avvenuto a causa di problemi personali.

