Milan Loftus-Cheek fuori causa due mesi | problemi per Allegri Rinnovo cambia tutto?

Ruben Loftus-Cheek rimane fuori due mesi a causa dell’intervento subito dopo lo scontro con il portiere del Parma. La collisione avvenuta durante la partita ha causato danni ai denti e alla mascella, richiedendo un’operazione. Questa situazione mette in difficoltà il tecnico Allegri, che ora deve riorganizzare il centrocampo senza il suo giocatore. La decisione di intervenire chirurgicamente ha lasciato il club con poche alternative. La squadra si prepara a cambiare strategia nei prossimi incontri.

Uscito all'11' per Ardon Jashari, Loftus-Cheek è stato ricoverato in ospedale per i seri problemi. Positivo che non abbia mai perso conoscenza. Quindi, l'ex Chelsea ha subito una delicata operazione e, nel pomeriggio, il Milan ha emesso un bollettino medico per tranquillizzare tutti sulle condizioni del numero 8. «AC Milan comunica che Ruben Loftus-Cheek ha riportato un importante trauma facciale che ha determinato la frattura del processo alveolare della mascella. Il calciatore è stato ricoverato presso il reparto di Chirurgia Maxillo-Facciale e Clinica Odontoiatrica dell’ASST Santi Paolo e Carlo, dove è stato sottoposto a intervento chirurgico dal dott. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Il giocatore del Milan Loftus-Cheek fuori per due mesi a causa della frattura della mascellaRuben Loftus-Cheek del Milan si ferma per due mesi a causa di una frattura alla mascella, causata da uno scontro con il portiere del Parma.

Milan, Loftus-Cheek operato: starà fuori due mesiLoftus-Cheek si è sottoposto a un intervento chirurgico a causa di un infortunio al tendine d’Achille.

