Milan Loftus-Cheek e gli infortuni | il calvario del centrocampista rossonero non si ferma

Il centrocampista del Milan, Loftus-Cheek, ha subito un trauma facciale, aggravando una serie di infortuni che da settimane lo tengono lontano dal campo. La sua situazione si complica ulteriormente a causa di problemi muscolari e dolori persistenti, che ne ostacolano il recupero. Ogni giorno, il suo staff medico cerca di trovare una soluzione efficace per velocizzare la ripresa. La sua presenza resta incerta per le prossime partite.

Il trauma facciale rimediato in campo nella sfida contro il Parma di domenica pomeriggio è solo l'ultimo dei problemi fisici riscontrati da Ruben Loftus-Cheek con la maglia del Milan. Il centrocampista inglese, arrivato in rossonero nel 2023, ha vissuto un vero e proprio 'calvario', fatto di diversi stop, non solo muscolari come si può pensare. Arrivato a Milano per circa 18,5 milioni di euro, l'ex centrocampista del Chelsea non era considerato ovviamente, un calciatore immune agli infortuni. Nonostante ciò, nella prima stagione in rossonero, il numero 8 ha collezionato numeri molto positivi: 40 presenze, 10 gol e ben 2 assist, saltando 8 partite a causa di infortuni agli adduttori e bicipite femorale.

