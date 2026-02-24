Milan | infortunio Loftus-Cheek continua a far discutere

L’infortunio di Ruben Loftus-Cheek, avvenuto durante la partita contro il Parma, ha generato molte preoccupazioni tra i tifosi del Milan. La causa principale è il contrasto violento che ha provocato il problema muscolare al centrocampista. I medici stanno valutando l’entità del danno, mentre i compagni si preparano a recuperare senza di lui nelle prossime partite. La squadra cerca di restare concentrata sulla ripresa, aspettando aggiornamenti ufficiali.

L’infortunio shock di Ruben Loftus-Cheek durante la sconfitta contro il Parma (0-1) continua a far discutere a Milanello. L’inglese, operato con successo lunedì 23 febbraio per la frattura del processo alveolare della mascella (la parte ossea che ospita le radici dei denti), ha perso diversi denti superiori e subito un trauma facciale grave, ma senza commozione cerebrale. Il Milan ha comunicato tempi di recupero stimati in circa otto settimane (due mesi), con rientro ipotetico a fine aprile-inizio maggio: troppo tardi per incidere davvero nel rush Scudetto, dove salterà derby con l’Inter, Cremonese, Lazio, Torino, Napoli e forse altre gare chiave Il vero dramma, però, è extrasportivo. 🔗 Leggi su Dailymilan.it

